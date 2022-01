VW kommt auf Salegaster Chaussee in Bitterfeld von Straße ab - Laterne umgeknickt

Bitterfeld/MZ - Erneut ist im Altkreis Bitterfeld ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, blieb zum Glück aber unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 25-Jähriger am Montag gegen 17.20 Uhr mit einem VW auf der Salegaster Chaussee unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Laterne und kam in der weiteren Folge auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen.

Die Laterne wurde dabei umgeknickt. Der VW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 10.000 Euro beziffert.