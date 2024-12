Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld unterstützt den Katastrophenschutz mit Fördermitteln, Fahrzeugen und Anerkennung für die Arbeit. Wer was bekam, wer gewürdigt wurde.

Bitterfeld/MZ. - Am Donnerstag hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzes durch die Übergabe von knapp 60.000 Euro und moderner Technik gestärkt. Landrat Andy Grabner (CDU) überreichte im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Bitterfeld die Zuwendungsbescheide und Ausrüstung an Vertreterinnen und Vertreter von Hilfsorganisationen und Kommunen.