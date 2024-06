Istvan Farkas war auf den Großbaustellen Europas zu Hause. Seine berufliche Karriere endet nun mit 74 Jahren bei Verbio in Zörbig. Sein Zuhause hat der Ungar in Sandersdorf gefunden.

Vom Balaton in die Welt: Verbio-Bauleiter Istvan Farkas verabschiedet sich mit 74 in den Ruhestand

Bauleiter Istvan Farkas hatte am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag bei Verbio in Zörbig.

Zörbig/MZ. - Vor ihm ziehen die Kollegen den Bauarbeiterhelm. Nicht, weil das so ein Männerding ist, sondern vor Respekt. Am Mittwoch war es das letzte Mal. Danach packte Istvan Farkas seine Sachen ein bei Verbio in Zörbig. Mit 74 Jahren darf man das.