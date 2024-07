Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es am Samstagnachmittag in Muldenstein gekommen.

Vier Verletzte bei missglücktem Überholmanöver in Muldenstein - Auto landet in einer Hecke

Muldenstein/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ist es am Samstagnachmittag in Muldenstein gekommen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, fuhr die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi gegen 14:50 Uhr auf der Burgkemnitzer Straße, als sie ihre Geschwindigkeit drosselte, „weil sie augenscheinlich etwas suchte“, so ein Polizeisprecher. Der 59-jährige Fahrer eines Pkw Mazda nahm dies zum Anlass, das langsam fahrende Fahrzeug zu überholen. Nun wollte die Fahrzeugführerin nach links in eine Seitenstraße abbiegen und beachtete hierbei nicht den Überholenden. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Mazda in der Folge von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen überfuhr und erst in einer Grundstückshecke zum Stehen kam.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die beiden Fahrzeugführer und ihre jeweiligen Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Goitzsche Klinikum Bitterfeld-Wolfen gerbracht.