Steinfurth ist 90 Jahre alt. Das ist Anlass für eine Drei-Tage-Sause mit viel Musik, Spiel, Spaß und jeder Menge Geschichte. Mit dem Geburtstag ist der Jahresplan aber noch nicht abgearbeitet.

Viel Grün, großer Zusammenhalt - So lebt es sich im 90-jährigen Wolfen-Steinfurth

Zum runden Geburtstag darf ein Festumzug nicht fehlen. In Steinfurth marschierte auch der Spielmannszug Stadt Wolfen mit.

Steinfurth/MZ. - Zum großen Fest wird sich herausgeputzt. Da wird das Arbeitszeug gegen feinen Zwirn getauscht. Die Vorgärten werden noch einmal auf Vordermann gebracht, Häuser geschmückt. Der Festplatz wird vorbereitet. „Das war schon immer so“, ist Andrea Schelle überzeugt. Sie ist Vorsitzende des Bürgervereins Steinfurth, der am Wochenende nicht mehr und auch nicht weniger als das eigene Zuhause feierte.