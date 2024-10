Sorgen in der Tempo-30-Zone: Der Bitterfelder Ortschaftsrat debattiert die Rechts-vor-Links-Regelung in der Walther-Rathenau-Straße.

Bitterfeld/MZ. - Der Ortschaftsrat Bitterfeld hat über offenbare Probleme zahlreicher Verkehrsteilnehmer mit der Vorfahrt in der Walther-Rathenau-Straße diskutiert. Sie ist Teil der im Mai 2022 eingerichteten Tempo-30-Zone in der Innenstadt. Doch die damit einhergehende geänderte Vorfahrtsregelung auf Rechts-vor-Links sorge immer wieder für Verwirrung – beispielsweise an der Kreuzung mit der Binnengärtenstraße. An der Stelle gab es schon mehrere Unfälle.