Ein Polizeieinsatz gab es am Sonnabend kurz nach Mitternacht im Kaufland Bitterfeld. Der Schaden bleibt gering.

Versuchter Einbruch im Kaufland - Täter hebeln die Glastür in Bitterfelder Einkaufsmarkt auf

Die Polizei ist in der Nacht zum Sonnabend zum Bitterfelder Kaufland ausgerückt.

Bitterfeld/MZ - Eine halbe Stunde nach Mitternacht ist am Sonnabend in der Bitterfelder Bismarckstraße am dortigen Kaufland ein Einbruchsalarm ausgelöst worden.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten mussten vor Ort feststellen, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, gewaltsam in die Geschäftsräume zu gelangen. Die Glasschiebetür war ausgehebelt und zerkratzt. Der entstandene Sachschaden ist realativ gering und wurde auf 50 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.