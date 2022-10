Verstecktes Kleinod im Altkreis Bitterfeld: Ein Garten voller Magie

Anlage in Wachtendorf sorgt am Tag der offenen Gartentür für Staunen bei vielen Besuchern. Der Herbst schafft farbliche Hingucker. Kinder bemalen sogar schon erste Figuren für Halloween.

Wachtendorf/MZ - Es ist ein bisschen wie in der magischen Welt von Harry Potter. „Die Anlage ist ja viel größer, als man das von draußen denkt“, sagen fast alle alle Besucher, die am Samstag zum ersten Mal durch den Bildungsgarten und Erlebniswald in Wachtendorf streifen. Den gleichen Eindruck hatte bekanntlich Harry Potter, als er in das von außen winzige Zauberzelt der Familie seines Freundes Ron Weasley trat. Der dritte Tag der offenen Gartentür 2022 Jahr lockt rund 220 Besucher in das Naturareal an der B 184. Und die können viele, durchaus magische Entdeckungen machen.