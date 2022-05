Verstärkte Polizeikontrollen in Anhalt-Bitterfeld: Sind die Fahrer fahrtüchtig genug?

Beamte sind am Donnerstag zusätzlich im Einsatz. Polizeiinspektion beteiligt sich an einer bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion. Dabei steht ein Thema besonders im Focus bei den Überprüfungen.

Am Donnerstag wird in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in Dessau-Roßlau verstärkt kontrolliert.

Bitterfeld/MZ - Autofahrer müssen sich am Donnerstag, 5. Mai, auf verstärkte Kontrollen durch die Polizei gefasst machen. Denn die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau beteiligt sich an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben“. „Deshalb werden wir in Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg an diesem Tag verstärkt Verkehrskontrollen durchführen“, sagt Polizeisprecher Robin Schönherr. Das betreffe ebenso Bundesstraßen und die Autobahn. Auch die benachbarte Polizeiinspektion Halle hat solche Kontrollen für den Süden Sachsen-Anhalts angekündigt.

Es gibt aber keinen Blitzermarathon

Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Fahrtüchtigkeit der Menschen hinter dem Lenkrad gelegt. Es geht also nicht um einen Blitzermarathon. Vielmehr werde besonders auf Alkohol- oder Drogenkonsum kontrolliert. Zwar wurden im Vorfeld keine konkreten Kontrollpunkte bekanntgegeben. „Aber alle Revierbereiche sind angehalten, am Donnerstag verstärkt zu kontrollieren.“

Außerdem wird an diesem Tag auf dem Markt in Köthen ein Präventionsstand aufgebaut. Von 10 bis 14 Uhr gibt es dort Tipps von der Polizei, aber auch von anderen Organisationen wie dem ADAC, der Verkehrswacht oder dem Deutscher Brauerbund.