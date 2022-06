Versicherungskennzeichen war 20 Jahre alt - Polizei stoppt jungen Rollerfahrer in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Wegen eines besonders alten Versicherungsschildes an seinem Roller ist ein 22-Jähriger in Bitterfeld ins Visier der Polizei geraten. Die Beamten hatten den Roller mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen am Dienstag gegen 18 Uhr in der Berliner Straße in Bitterfeld-Wolfen entdeckt.

Nachdem der Roller angehalten hatte und Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurden, stellte sich heraus, dass das Kennzeichen aus dem Jahr 2002 stammte und bereits seit 20 Jahren seine Gültigkeit verloren hatte. Damit nicht genug: Der 22 Jahre alte Nutzer war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Zweirad musste der junge Mann daraufhin stehen lassen. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.