Der mit einer roten 800 aus Geranien bepflanzte Verkehrskreisel in der Bitterfelder Mühlstraße sieht nicht mehr schön aus. Was jetzt damit passiert.

Bitterfeld/MZ. - Der mit einer roten 800 aus Geranien bepflanzte Verkehrskreisel in der Bitterfelder Mühlstraße wird schrittweise winterfest gemacht. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die große Fläche war zum Stadtjubiläum thematisch bepflanzt worden. Doch inzwischen ist ein Teil der Blumen verblüht und durch die niedrigen Nachttemperaturen arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Geranien, die die 800 bilden, haben kaum noch rote Blüten, die bereits einmal nachgepflanzten blauen Blumen sind abgeblüht. Nur der Rollrasen und das Silbergreiskraut ist noch recht ansehnlich. „Wir werden nach und nach die abgeblühten Pflanzen entfernen“, sagt Mario Schulze, der Sachbereichsleiter öffentliche Anlagen. Die geschehe im Rahmen der laufenden Arbeiten im Stadtgebiet. Das Silbergreiskraut beispielsweise halte oft noch bis in den November hinein durch.

Ähnlich gehe man auch bei den Blumenkästen an der Loberbrücke in der Walther-Rathenau-Straße vor, die in diesem Sommer erstmals angebracht wurden. „Es ist geplant, die Aufwertung der Innenstädte durch Grün und Pflanzen voranzutreiben“, erklärt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski. Deshalb hoffe man, die Kästen an der Brücke auch 2025 anbringen zu können – in Anhängigkeit von der Haushaltslage.

Am winterfest gemachten Mühlstraßenkreisel wird laut Schulze voraussichtlich Rasensamen ausgebracht, „damit wir im Frühjahr nicht gleich gegen Unkraut kämpfen müssen“. Und wie sieht es mit der endgültigen Gestaltung aus? „Alle Elemente, die wir im April und September 2023 vorgestellt haben, sollen dort in der einen oder anderen Form umgesetzt werden.“ Derzeit würden die Vorbereitungen für die Umsetzung dieses Konzepts mit den Planern laufen. „Wir haben acht Büros angeschrieben und bereits erste Antworten“, so Schulze. Ziel der Stadt ist laut Oppenkowski, die Gestaltung 2025 umzusetzen.