Das Sommerfest in der Wolfener Fuhneaue stand wegen der Wetter-Voraussagen unter keinem guten Stern. Aber alle haben durchgehalten und so wurde das Event erneut zu einem großen Höhepunkt.

Wolfen/MZ. - Immer wieder gehen die Blicke nach oben. Was wird das Wetter bringen? Nachdem viele Feiern aufgrund der Prognosen schon Mitte voriger Woche abgesagt worden waren, hat Bitterfeld-Wolfen festgehalten an seinem Sommerfest in der Wolfener Fuhneaue. Weil alles gebucht war und ein Verschieben in dem Sinne kaum möglich gewesen wäre ...