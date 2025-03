Der Winter verlässt langsam die Postgrube in Zscherndorf und zeigt katastrophale Zustände bei Mutter Natur. Doch die sind von Menschenhand gemacht.

Zscherndorf/MZ. - Der Winter verlässt langsam die Postgrube in Zscherndorf und zeigt katastrophale Zustände bei Mutter Natur. Doch die sind von Menschenhand gemacht. Vandalismus macht sich breit. Die Zscherndorfer können nicht verstehen, was Menschen dazu veranlasst, sinnlos Bäume zu fällen und Unrat zu entsorgen. Wie beispielsweise an der Badestelle der Postgrube. Und hinter der Kieswerkstraße nehmen Müllablagerungen überhand.