Großzöberitz/MZ. - In der Ernst-Thälmann-Straße in Großzöberitz sind in der Nacht zum Montag gleich mehrere Fahrzeuge verschiedenen Typs großflächig mit schwarzer Farbe besprüht worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Montag mitgeteilt. Die Autos waren hintereinander abgestellt gewesen. Der Gesamtschaden bemisst sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 1.000 Euro.

Am Dienstag wurde ein weiterer Fall angezeigt. Diesmal traf es einen Ford, der am Sonntag in der Ernst-Thälmann-Straße in Großzöberitz abgestellt wurde. Dieses Auto wurde mit grauer Farbe beschmiert. Der Sachschaden ist offen.