Bitterfeld/MZ. - Ob Uwe Störzner mit allen Wassern gewaschen wurde, das müssen wohl andere entscheiden. In Fachkreisen munkelt man: „garantiert“. Eines ist wasserklar, er tauchte tief ein ins Element. Allein 28 Jahre gehörte Störzner der Geschäftsführung der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH (Midewa) an. Bereits 1985 war er einer der jüngsten Chefs in der Trinkwasserwirtschaft der DDR. Jetzt heißt es für den 65-Jährigen: Auf zu neuen Ufern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.