Unter Alkohol und ohne Licht: Toyota-Fahrer in Raguhn ertappt

Raguhn/MZ - Ohne Licht, dafür aber mit reichlich Alkohol im Blut: So war in der Raguhner Angerstraße am Samstagmorgen ein 53-Jähriger mit seinem Pkw Toyota unterwegs. Beamte stoppten die Fahrt gegen 1.30 Uhr und stellten bei der anschließenden Kontrolle leichten Alkoholgeruch fest. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.