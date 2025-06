Fußballfest für junge Talente Union Sandersdorf lädt zum Tag des Mädchenfußballs - Profi-Spielerin von Union Berlin ist zu Gast

Am Freitagnachmittag verwandelt sich das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf in eine Bühne für interessierte Mädchen zwischen 5 und 14 Jahre. Was alles geboten wird.