Unfallflucht in Holzweißig - Zeuge hilft bei Aufklärung

Holzweißig/MZ - Einem aufmerksamen Zeugen ist die Aufklärung einer Unfallflucht zu verdanken. Der Mann hatte laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein VW in der Helenenstraße in Holzweißig beim Ausparken mit einem ebenfalls dort abgestellten Skoda zusammenstieß und unerlaubt die Unfallstelle verließ.

Anhand des notierten Kennzeichens konnte eine 34-Jährige als Fahrzeugführerin des VW ermittelt werden. An ihrem Wagen war nach Polizeiangaben augenscheinlich kein Schaden feststellbar. Der Schaden am geparkten Skoda hingegen beläuft sich auf circa 1.000 Euro.