Fahrradfahrerin bei Unfall in Wolfen verletzt

Bei einem Unfall am Freitag ist in Wolfen eine Radfahrerin verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Wolfen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Wolfen hat eine Radfahrerin am Freitagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte eine 18-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 5.30 Uhr von der Filmstraße aus kommend nach links in die Jahnstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit einer 39 Jahre alten Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem kreuzenden Radweg der Jahnstraße unterwegs war.

Durch die Kollision wurde die Radfahrerin oberflächlich verletzt und von hinzugerufenen Rettungskräften in eine medizinische Einrichtung gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie noch am selben Tag wieder entlassen werden. Sowohl die Schadenshöhe am Suzuki als auch die am Fahrrad wurde jeweils mit ungefähr 200 Euro angegeben.