Spektakulärer Crash in Wolfen - Fahrer muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Unfall am Abend

Schwerrer Unfall am Montag in Wolfen: Der Fiat kippte beim Unfall auf die Seite.

Wolfen/MZ - Der Fahrer eines Fiat ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall auf der Krondorfer Straße in Wolfen schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Bitterfeld transportiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute aus Wolfen und Thalheim war der Fahrer schon aus dem Auto befreit und vor Ort von Notarzt und Sanitäter betreut worden.

Fahrer bei Unfall in Wolfen schwer verletzt - Totalschaden am Auto

Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit, dass der Mann mit seinem Fiat aus Richtung Thalheimer Straße gekommen sei. In Höhe der Hausnummer 20 war er in der Krondorfer Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links abgekommen, hatte einen Straßenbaum gestreift und war danach umgekippt.

Der Sachschaden wird von der Polizei mit 5.000 Euro angegeben. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.