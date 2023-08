Mann stirbt nach Kollision mit Rettungswagen in Jeßnitz - Krankenwagenfahrer war betrunken

Ein 84-jähriger Mann, der in Raguhn-Jeßnitz am Samstag mit seinem Krankenfahrstuhl gestürzt war, ist am Sonntagabend gestorben. Nun wird gegen den Fahrer des Rettungswagens ermitelt, der wahrscheinlich mit dem Rentner zusammengestoßen war. Er hatte Alkohol im Blut.

Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen in Jeßnitz ist ein 84-jähriger Rentner am Sonntagabend gestorben.

Jeßnitz/MZ - Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen in Jeßnitz ist ein 84-jähriger Rentner am Sonntagabend gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft in Dessau am Montag bestätigt. Gegen den 60-jährigen Fahrer des Rettungswagens werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Sein Atemalkoholtest an der Unfallstelle sei positiv gewesen. "Eine Blutprobe wurde angeordnet." Das Ergebnis steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Dessau noch aus.

Rentner stirbt nach Unfall mit Rettungswagen - Gab es einen Zusammenstoß?

Was genau am Sonnabend passiert ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Sonnabend hatte die Polizeiinspektion Dessau gemeldet, dass der Rettungswagen und der 84-Jährige in seinem Krankenfahrstuhl gegen 8.20 Uhr die Dessauer Straße in Richtung Kreisverkehr befahren hatten.

Der Rettungswagen habe dann in die Bahnhofsstraße abbiegen wollen. Dann sei der Krankenfahrstuhl aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen.

Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass "nach weiteren Ermittlungen von einer Kollision zwischen Rettungswagen und Krankenfahrstuhl auszugehen ist".

Der 84-Jährige war am Sonnabend schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.