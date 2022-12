Unfall in Glebitzsch - Ford kollidiert an einer Kreuzung mit einem Lkw

Eine 28-Jährige ist am Montag in Glebitzsch bei einem Unfall verletzt worden. Ihr Ford war nicht mehr fahrbereit.

Glebitzsch/MZ - Eine 28-Jährige ist am Montag in Glebitzsch bei einem Unfall verletzt worden.

Die Frau war mit einem Ford gegen 14 Uhr auf der Beyersdorfer Straße in Richtung Köckern gefahren. An der Kreuzung zur K 2056 kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der aus Richtung Renneritz kam und die Kreuzung in Richtung Thomas-Müntzer-Straße überqueren wollte.

Die Schadenssumme am Lkw wurde mit etwa 2.500 Euro angegeben, beim Ford 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 28-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.