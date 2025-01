Auf der A9 in Fahrtrichtung München hat es am Donnerstag, 2. Januar, einen Unfall gegeben. Es gibt einen Rückstau.

Unfall auf der A9 hinter dem Kreuz Halle/Bitterfeld - Lkw kracht samt Anhänger in die Leitplanke

Der Lkw samt Anhänger krachte auf der A9 in die Leitplanke.

Bitterfeld/MZ. - Auf der A9 in Fahrtrichtung München ist am Donnerstag, 2. Januar, ein Lkw in die Leitplanke gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr etwas zwei Kilometer hinter dem Kreuz Halle/Bitterfeld. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Allerdings hatte es für die Region eine Sturmwarnung gegeben.

Nach ersten Informationen wurde der Fahrer des Lkw verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehren aus Roitzsch, Brehna und Renneritz-Glebitzsch waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und aus dem Lkw ausgelaufene Betriebsmittel zu binden.

Zur Unfallaufnahme war die A9 teilweise gesperrt. Es gab mehrere Kilometer Rückstau. Später wurde der Verkehr zumindest an einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.