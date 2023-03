Verletzung an der Hand

Köckern/MZ - Eine 62-jährige Frau wurde am Samstag gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 2058 zwischen Glebitzsch und Köckern von einem Auto erfasst und an der linken Hand verletzt.

Laut Polizeiangaben war die Frau zu Fuß Richtung Köckern unterwegs. In gleicher Richtung fuhr eine 24-Jährige mit einem Kia. Aufgrund der Lichtverhältnisse habe sie die linke Hand der am rechten Fahrbahnrand laufenden Fußgängerin erfasst und verletzt, so die Polizei weiter.

Angaben zu einer möglicherweise weiteren medizinischen Versorgung macht das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld nicht.