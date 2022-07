Unbekannter fährt in Greppin über Verkehrsinsel und beschädigt Verkehrsschild und Auto

Greppin/MZ - Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Sonnabend offensichtlich eine Verkehrsinsel in der Greppiner Auenstraße überfahren und dabei ein Verkehrszeichen und auch sein Auto beschädigt. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Den Beamten war Sonnabend gegen 9.30 Uhr eine Ölspur und die beschädigte Greppiner Verkehrsinsel gemeldet worden.

Durch die Kollision mit dem Verkehrsschild hatte das noch unbekannte Auto Öl und Benzin verloren, die sich von der Auenstraße durch die Heinestraße bis zur Waldstraße verteilten. Durch den Bereitschaftsdienst der Stadt wurde eine Spezialfirma zur Beseitigung beauftragt. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt, die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen.