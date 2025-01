15 Polizeieinsätze in der Silvesternacht in Anhalt-Bitterfeld. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Bitterfeld/MZ/CZ. - Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau gab es insgesamt 39 polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel, davon 15 in Anhalt-Bitterfeld, wird in einer Pressemitteilung informiert.

2.000 Euro Schaden

Am Neujahrsabend ereigneten sich gleich zwei in der Bismarckstraße in Bitterfeld. Um 0.25 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Rettungswagen mit pyrotechnischen Erzeugnissen beschossen. So sollen aus einer Personengruppe heraus Silvesterraketen auf das Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes gezündet worden sein. Die Besatzung sei unverletzt geblieben. Am Fahrzeug entstand aufgrund der Brandspuren auf Windschutzscheibe und Stoßstange ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Parkautomat demoliert

Gegen 1 Uhr sollen ebenfalls in der Bismarckstraße zwei unbekannte Täter vom Dach eines Imbisses aus Silvesterraketen und Böller in Richtung einer Personengruppe geworfen haben. Ein 19-Jähriger habe sich dadurch leichte Verletzungen im Kniebereich zugezogen, heißt es weiter.

In der Sparkassenallee sei gegen 2 Uhr ein Parkautomat beschädigt worden. Offenbar brachten Unbekannte durch einen pyrotechnischer Gegenstand den Quittungsschacht des Automaten zur Explosion. Schaden: 4.500 Euro.