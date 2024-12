Unbekannte brechen in zwei Garagen in Wolfen ein und verursachen einen Schaden von 7.300 Euro

Bislang unbekannte Täter sind an Heiligabend in zwei Garagen in Wolfen eingedrungen.

Wolfen/MZ. - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Heiligabend in der Zeit zwischen etwa 1.15 und 7 Uhr in Wolfen im Garagenkomplex Ring der Bauarbeiter in zwei Garagen gewaltsein eingedrungen. Laut Polizei gelang ihnen das, indem sie die doppelflügeligen Tore aufhebelten. Aus den beiden Objekten wurden zwei Pedelecs, Fahrradanhänger, Wasserpumpen, Gasflasche, Solarlampen, Wildkamera und Werkzeug entwendet. Die Garagen befinden sich direkt an der Willy-Sachse-Straße.

Durch den Einbruch ist laut Mitteilung ein Schaden von rund 7.300 Euro entstanden. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Nun bittet sie Zeugen um Hilfe.

Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich beim Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstraße 10 in Bitterfeld, Tel. 03493/30 10 oder per E-Mail unter der Adresse [email protected] zu melden.