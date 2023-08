Ufo-Sichtung in Sachsen-Anhalt? Frau meldet seltsames Flugobjekt nahe der Autobahn - Das steckt hinter der Sichtung

Eine Frau hat am Freitag in der Nähe der A9 bei Salzfurtkapelle ein seltsames Flugobjekt entdeckt und der Polizei gemeldet. Was steckt hinter der Sichtung?