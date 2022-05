Übung macht Meister: Feuerwehren in Zörbig und Muldestausee proben am Wochenende den Ernstfall

Zörbig/Muldestausee/MZ - Gleich zwei Freiwillige Feuerwehren wollen an diesem Samstag üben. In Zörbig wird es dabei richtig heiß zu gehen, in der Gemeinde Muldestausee eher ruhig.

Ab 8 Uhr findet auf dem Gelände der Ortsfeuerwehr Zörbig zum dritten Mal in Folge die so genannte „Heißausbildung“ im Brandcontainer des „Fire Training Leipzig-Halle Airports“ statt. Dabei wird den Kameraden das richtige Vorgehen in einem Brandraum erklärt und das Vertrauen in die eigene Schutzausrüstung gestärkt. „Bei Temperaturen bis zu 500 Grad Celsius ist das schon eine schweißtreibende Angelegenheit“, weiß Zörbigs Ortswehrleiter Steven Schneider, der den Container von seiner Arbeitsstelle für die Aktion zur Verfügung gestellt bekommt.

In den Nachmittagsstunden werde dann ein Kellerbrand geübt, bei dem die Brandbekämpfer mit Hitze, Rauch und Dunkelheit rechnen müssen.

„In der Gemeinde Muldestausee geht es am gleichen Tag etwas ruhiger zu“, sagt Muldestausee-Gemeindewehrleiter Daniel Quilitzsch. Die Sirenen würden dabei schweigen, allerdings sei am Vormittag mit mehreren Fahrten der Feuerwehrautos mit Blaulicht und Martinshorn zu rechnen.

Geübt werde stabsmäßig eine Gefahrensituation, die von der vor Ort gebildeten Einsatzstelle kontinuierlich abgearbeitet werden muss. Die einzelnen Feuerwehren der gesamten Gemeinde erhalten von diesem Standort ihre Anweisungen. Gegen 10 Uhr plane man eine Übung an der Grundschule in Gossa, so Quilitzsch.