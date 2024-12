Erneut werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld am Heiligabend überrascht. Sie freuen sich über die Wertschätzung ihrer Einsatzbereitschaft.

Überraschung in Bitterfeld - Personal im Krankenhaus bekommt zu Heiligabend Besuch mit Geschenken

Bitterfeld/MZ. - Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden: Zu Heiligabend werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld stets mit einem kleinen Präsent überrascht – verbunden mit lieben Worten des Dankes für ihre Einsatzbereitschaft an diesem besonderen Tag des Jahres. Und auch diesmal kommt diese Geste an.

Rundgang durch Stationen

Geschäftsführer Dr. René Rottleb begrüßt zum Rundgang durch die einzelnen Stationen erneut Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner sowie Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (beide CDU). Aus dem Haus nehmen außerdem der erst vor kurzem berufene Ärztliche Direktor Dr. Peter Lanzer, Pflegedirektorin Anja Al-Rail, der Kaufmännische Direktor Michael Jahn sowie der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Michael Probsthayn teil.

Der stellvertretende Küchenleiter Fabian Schulze (r.) und Koch Hans-Torsten Förster unterhalten sich mit Michael Jahn (l.) und Michael Probsthayn. (Foto: Silke Ungefroren)

Eigentlich ist der Heiligabend ein Tag wie jeder andere hier im Klinikum, sagt Geschäftsführer Rottleb. Zu vergleichen mit einem Wochenenddienst. Um die 220 Patientinnen und Patienten werden gerade hier versorgt. Einige haben das Glück, heute noch nach Hause entlassen zu werden und das Fest dort verbringen zu können. Die meisten anderen aber nicht. Und um jene kümmert sich das Klinikpersonal – wie immer, aber diesmal doch etwas anders.

Gleich mehrere Weihnachtsbäume

Die Stationen sind liebevoll geschmückt mit Tannengrün und Lichterketten. Krankenschwestern und Pflegekräfte haben sich teils ebenso festlich dekoriert. In den Besucherecken steht ein Weihnachtsbaum, die anheimelnde Atmosphäre soll etwas von dem ersetzen, was sonst zu Hause an Weihnachten erlebt wird.

Anja Al-Rail dankt Viviane Menaj und Jessica Piepke (v. l.) auf deren Station. (Foto: Silke Ungefroren)

Die an diesem Morgen diensthabenden Leute freuen sich über das Dankeschön, das ihnen zuteil wird. Und können dennoch nicht abschalten. In der Kardiologie haben sie gerade erfahren, dass ein Notfallpatient mit Schlaganfall eingeliefert wurde. „Er wird hier innerhalb kurzer Zeit bestens versorgt“, erklärt Dr. Lanzer. „Er kommt sofort ins CT.“ Danach würden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen – ebenso wie bei einem Herzinfarkt oder beim Verdacht auf einen solchen.

Dienst im Kreißsaal

Im Kreißsaal indes ist es verhältnismäßig ruhig. Hebamme Tina Kunath würde sich zwar freuen, wenn es noch ein „Weihnachtsbaby“ gäbe, aber noch sieht es nicht danach aus. Dass sie auch an solchen Tagen Dienst hat, sieht die junge Frau nicht als Problem. „Es hat auch einen gewissen Charme, dann hier zu sein und die Zeit mit den anderen zu verbringen“, sagt sie. Und da zu sein vor allem.

Peter Lanzer interessiert sich für die Arbeit von Hebamme Tina Kunath. (Foto: Silke Ungefroren)

In der Krankenhaus-Küche indes geht es schon „heiß“ her – im wahrsten Sinne des Wortes. An Heiligabend gibt es Frikassee und Reis oder Spinat und Ei zum Mittag, wie der stellvertretende Küchenleiter Fabian Schulze berichtet. Für abends sind auch Kartoffelsalat und Würstchen vorbereitet. Und zu Weihnachten stehen unter anderem Ente, Rotkohl und Klöße auf dem Plan ...

Unerwartete Bescherung für die Kinder

In der Notaufnahme wird gerade der Schlaganfall-Patient versorgt. Die noch anwesenden Rettungssanitäter werden ebenfalls mit einem Präsent und lieben Worten erfreut. Auch die anderen hier im Klinikum Tätigen – ob bei der Reinigung oder mit Transportaufgaben beschäftigt – gehören natürlich dazu. Und auf der Kinderstation, wo noch Eltern mit ihren Sprösslingen in der Ambulanz wegen plötzlicher Probleme auf Behandlung warten, bekommen die Kleinen auf einmal große Augen ob der unerwarteten und vorfristigen Bescherung. Jetzt also kann Weihnachten kommen!