Aus einer privaten Initiative in Dessau ist das „Vitaminretter“-Projekt entstanden. Auch im Altkreis Bitterfeld gibt es inzwischen drei Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Wo man sich melden muss. Was man tun muss.

Über 200 Boxen allein in Zörbig - „Vitaminretter“-Projekt wird zu einer Erfolgsgeschichte

Gesunde Vielfalt in Zörbig: Emely Roßmann (l.) holt ihre bestellte „Vitaminretter"-Box bei Sara Braune ab.

Zörbig/MZ. - Es herrscht Andrang in der Kochschule von Sara Braune in Zörbig. Schnell bildet sich an diesem Freitag eine Menschenschlange. Die Wartenden kommen mit einer leeren „Vitaminretter“-Box und gehen mit einer Box voller Obst oder Gemüse.