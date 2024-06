Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ . - Kleine Trupps von Arbeitern in neongrün-orangefarbener Warnkleidung sind derzeit in Bitterfeld unterwegs. Sie beseitigen Unkraut und Wildwuchs auf zahlreichen Flächen, an Straßenrändern sowie auf Wegen und Plätzen im Stadtzentrum. Am Montag waren die Mitarbeiter unter anderem auf der Schotterfläche an der Ecke Plan/Mühlstraße, in der Burgstraße sowie an der Bismarckstraße im Einsatz.