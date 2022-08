Trotz Sommerhitze - So wird bei den Bewohnern im Bitterfelder Tiergehege für Abkühlung gesorgt

Bitterfeld/MZ - 37 Grad hat das Thermometer in Bitterfeld am Donnerstag angezeigt. Bei solcher Hitze jeder seine bevorzugte Methode um sich zu erfrischen. Dann heißt es meist: Ab an den See oder ins Eiscafe. Aber wie erfrischen sich die Tiere? Im Tiergehege in der Grünen Lunge wenden die Bewohner und ihre Pfleger verschiedenste Taktiken an, um an solch heißen Tagen für Abkühlung zu sorgen.