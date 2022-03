Trotz konstant hoher Infektionszahlen - Anhalt-Bitterfeld hat niedrigste Corona-Inzidenz im Land

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Rate der Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld bleibt unverändert hoch. Am Mittwoch wurden im Landkreis 540 neue Fälle gemeldet. Davon traten laut Kreissprecher Udo Pawelczyk 110 in Köthen und 109 in Bitterfeld-Wolfen auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist jedoch leicht gesunken und liegt laut dem Robert Koch-Institut aktuell bei 1.321,7. Das ist der niedrigste Wert aller Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt. Von den 33 Intensivbetten im Landkreis sind derzeit 16 belegt. Darunter sind nach wie vor vier Corona-Patienten. Von diesen muss laut Pawelczyk momentan einer beatmet werden.