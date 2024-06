Wolfen/MZ. - Aller Voraussagen zum Trotz: Die Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihre zahlreichen Partner haben festgehalten an der Durchführung ihres Sommerfestes in der Wolfener Fuhneaue an diesem Wochenende. Und es ist geglückt: Bis auf Regenschauer am Samstagnachmittag, die dank der kurzfristig aufgestellten Überdachung so manche nicht davon abhielten, das Gelände zu verlassen, ist letztlich alles gut gegangen.

Und die StaWo-Revival-Party, die an die einstige Diskothek im „Stadt Wolfen“ im Neubaugebiet Nord erinnert, wurde einmal mehr zum Höhepunkt des Festes bis in die Nacht hinein.