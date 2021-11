Trinkwasserleitung beschädigt - B100 in Bitterfeld ist nach Havarie voll gesperrt

Die Vollsperrung der B100 in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ - Die B100 in Bitterfeld ist seit der Nacht zum Samstag, 27. November, voll gesperrt. Im Bereich zwischen der Beethovenstraße und der Straße Am Anger bis zur Einmündung Gelbes Wasser auf die B 100 ist eine 150er Trinkwasserleitung beschädigt. Nachdem die Leckstelle geortet werden konnte, haben die Schachtarbeiten am Montagmorgen begonnen.

Wie groß der Schaden ist, konnte von der Midewa noch nicht beantwortet werden. Die offizielle Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt von der Anhalter Straße kommend über die Puschkinstraße und dem Gelben Wasser wieder auf die B 100 sowie gegenläufig. Wer aus Richtung Mühlbeck kommt, kann die genannten Umleitung nutzen oder als Alternative über die Einbahnstraße parallel zur B 100 fahren.

Die Geschäfte sind aus allen Richtungen erreichbar. Die Versorgung der Anwohner mit Trinkwasser ist gewähreistet. Sollte sich herausstellen, dass jemand kein Wasser entnehmen könne, werde natürlich ein Wasserwagen gestellt, sagt Ralf Stüwe von der Midewa.