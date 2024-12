Das musikalische Ereignis in der Kirche Burgkemnitz findet am zweiten Weihnachtstag zum 27. Mal statt.

Burgkemnitz/MZ. - In Burgkemnitz wird das Weihnachtsfest für viele Menschen erst am 26. Dezember richtig komplett. Denn dann erklingt in der Barockkirche wieder die Weihnachtsmette – und das nun schon zum 27. Mal.

Doch bevor um 10.30 Uhr unter der bewährten Leitung von Thomas Kunath und Regina Baufeld festliche Musik von der Barockzeit bis zur Gegenwart erklingt, müssen die meist jungen Musiker erst einmal zusammenfinden. Denn die Stücke haben sie bislang nur in ihren jeweiligen Orten einstudiert. Die musikalische Gestaltung dafür übernehmen übrigens 20 junge Bläser und Streicher der Musikschulen Bitterfeld, Dessau und Köthen. Dazu kommen die Ehemaligen, die am Ball geblieben sind, und denen die Musik für ihr Leben etwas bedeutet.

Vor dem Konzert wird das Zusammenspiel dieser verschiedenen musikalischen Talente geprobt. Viele der Musizierenden kennen dieses Prozedere aus den Vorjahren. Die Besucher werden gebeten, die Plätze in der Kirche nicht vor 10.15 Uhr einzunehmen, um die Probe nicht zu behindern, wie Wieland Ködel, der Vorsitzende des Fördervereins Barockkirche, informiert. Der Eintritt zur Weihnachtsmette ist frei.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr beispielsweise das Konzert C-Dur Nr.1 für Orgel und Orchester von Franz Xaver Brixi sowie das Concerto a-Moll für Oboen und Streicher des italienischen Altmeisters Antonio Vivaldi. „Natürlich werden im Festgottesdienst die alten Weihnachtslieder gesungen und der Bericht des Evangelisten Lukas gelesen, unterbrochen von Chorälen aus Bachs Weihnachtsoratorium“, so Ködel.