Träger Breitbandausbau ist Thema im Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz

Handwerker verlegen in Raguhn Breitbandkabel.

Raguhn/MZ - Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz befasst sich diese Woche mit den Problemen beim Breitbandausbau im Stadtgebiet. Bei der Sitzung des Gremiums, die am Mittwoch um 19 Uhr in der Raguhner Begegnungsstätte (Mühlstraße 8) stattfindet, steht dieses Thema auf der Tagesordnung. Zudem wird Sabrina Geißler, die Geschäftsführerin der Wittenberg-net, vor Ort sein und über den Stand des Ausbaus durch ihr Unternehmen informieren.

Das seit Jahren laufende Vorhaben verzögert sich erheblich. Nach MZ-Informationen soll auch nochmals darüber gesprochen werden, wie es mit der Internetsituation in der Raguhner Siedlung Teufelsbreite weitergeht. Anwohner klagen hier weiterhin über eine langsame Verbindung, weil das Gebiet vom mit der Wittenberg-net vereinbarten Breitbandausbau ausgeklammert ist. Derzeit berät das Unternehmen mit dem Land darüber, ob es in dem Gebiet nachträglich aktiv werden kann. Der Knackpunkt sind hier offenbar die Kosten und die Finanzierung.

Daneben stehen weitere Punkte auf der Tagesordnung. So will der Rat einen neuen Stadtwasserwehrleiter bestellen. Außerdem soll über die mittlerweile vierte Fortschreibung der städtischen Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung gesprochen werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Änderungen an der Feuerwehrgebührensatzung und die Aufstellung der Innenbereichssatzung im Ortsteil Marke.