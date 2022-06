Totes Wildschwein in einem Sack am Ortseingang Wolfen hat eine Woche lang die Gemüter erregt

Warum lag ein totes Wildschwein tagelang in einem schwarzen Sack verpackt am Rand der B184?

Wolfen/MZ - Unsicherheit, Unverständnis und jede Menge Fragen: Spaziergänger und Radfahrer, die an der Bundesstraße 184 am Ortseingang von Wolfen in Höhe des Abzweiges Waldesruh unterwegs waren, sahen zunächst ein totes Wildschwein. Stunden später war der Kadaver in einen schwarzen Sack verfrachtet. Abgeholt wurde der jedoch nicht. Dafür gab es aber Verhaltenshinweise. „Veterinäramt LK ABI, Sicherstellung, Tierkörper-Wild. Nicht öffnen!“, war zu lesen. Handelte das Amt korrekt? Hätten die Stadt oder Jäger eingreifen müssen?