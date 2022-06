Totalschaden - Ford brennt auf Parkplatz an der Krondorfer Straße in Wolfen aus

Wolfen/MZ/MM - Ein Pkw Ford ist am Donnerstag, 16. Juni, um 11.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Krondorfer Straße in Wolfen in Flammen aufgegangen. Die alarmierte Feuerwehr aus Wolfen, die mit neun Kameraden angerückt war, konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und damit ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Die angerückten Polizeibeamten hatten versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu liquidieren, was aber aufgrund der Größe der Flammen nicht gelang.

Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge hatte ein Hauswart versucht, Unkraut mittels eines Gasbrenners zu bekämpfen. Vermutlich kam es dabei zu einem Funkenflug, der in der weiteren Folge den Brand des Ford auslöste.. Der Schaden liegt bei 3.000. Euro.