Töpferwall in Bitterfeld ist seit Montag voll gesperrt - Was das für die Burgstraße für Folgen hat

Bitterfeld/MZ/RMA. - Seit Montag, 7. April, ist der Töpferwall in Bitterfeld vollständig gesperrt. Grund dafür sind fortführende Arbeiten im Rahmen des Glasfaserausbaus, die noch bis zum Freitag dieser Woche, 11. April, andauern sollen. Um einen zügigen Baufortschritt zu ermöglichen, wird die Straße in zwei Bauabschnitten komplett gesperrt.

Die Bauarbeiten erfordern eine Anpassung der Verkehrsführung in der Umgebung. Insbesondere betrifft dies die Burgstraße, in der die bisherige Einbahnstraßenregelung umgekehrt wird. Dies soll den Verkehrsfluss während der Sperrung des Töpferwalls gewährleisten, wie die Stadt Bitterfeld-Wolfen erklärt. Konkret bedeutet das, dass der betroffene Abschnitt der Burgstraße nur noch aus Richtung Ratswall/Niemegker Straße/Töpferwall in Richtung Mühlstraße befahren werden kann.

Autofahrer müssen sich daher auf geänderte Fahrtrouten einstellen und mit möglichen Verzögerungen rechnen. Denn auch die Berliner Straße ist noch immer voll gesperrt.