Ein Mann aus der Gemeinde Muldestausee ist am Sonntagmorgen in Höhe Abzweig Schachtbaude mit seinem Pkw tödlich verunglückt.

Drama am Sonntagmorgen

Der Dacia an der Unfallstelle: Das Auto wurde völlig zerstört.

Pouch/Schlaitz/MZ. - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat den Sonntagmorgen in der Gemeinde Muldestausee überschattet. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Dessau starb dabei ein 39-jähriger Mann, der aus der Gemeinde stammt.

Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Pkw Dacia auf der B 100 aus Richtung Pouch in Richtung Schlaitz unterwegs. Ungefähr in Höhe des Abzweigs zur Schachtbaude kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und stieß in der Folge frontal mit einem Baum zusammen.

Dabei wurde der Mann laut Polizeiangaben so schwer verletzt, dass der herbeigerufene Notarzt nur noch dessen Tod feststellen konnte.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 100 voll gesperrt werden. Gegen 11 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.