Überreste der Aushubarbeiten für die neue Leitstelle in Bitterfeld neben dem Tierheim bereiten Sorgen. Was der Landkreis sagt.

Winterwetter und Wildtiere haben der Folie an den Erdhaufen zugesetzt. Monika Hinzmann sorgt sich um die Staubbelastung im nahen Tierheim.

Bitterfeld/MZ. - Der Rohbau der neuen Leitstelle in Bitterfeld steht. Doch wer sich in die Teichstraße in Bitterfeld begibt, sieht auch die andere Seite der Bauarbeiten: vier Erdhaufen, teilweise mit Sand und Folie abgedeckt, teilweise überwachsen. Monika Hinzmann sieht die angehäufte Erde sehr oft, wenn sie ihren Gassihund aus dem benachbarten Tierheim abholt, um ein paar Runden zu drehen. Und macht sich deswegen Sorgen.