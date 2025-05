Kulinarische Besonderheiten in Brehna The Style Outlets lockt mit Street Food Festival - Aktionen am Kindertag

Kulinarische Vielfalt und Unterhaltung lockt ins The Style Outlets nach Brehna. Dort bietet das Street Food Festival vielfältige Genüsse. Was zur Sonntagsöffnung am Kindertag für Familien geplant ist.