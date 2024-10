Telekom forciert Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Was alles noch geplant ist

Bitterfeld/MZ. - Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist jetzt noch besser geworden, wie die Deutsche Telekom mitteilt. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen dafür in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich dadurch.

Unternehmen will weiter Tempo machen

Die beiden Standorte stehen in den Kommunen Köthen und Osternienburger Land und dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke Sachsen-Anhalt-Süd, wie es weiter dazu heißt. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, erklärt Unternehmenssprecher Georg von Wagner.

Die Telekom betreibt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld damit jetzt 71 Standorte, wie sie entsprechend informiert. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 99 Prozent. Bis 2026 sollen weitere 20 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 21 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Zusammenarbeit mit Kommunen und Eigentümern

Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können, wie sie verweist. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot. Die Leipziger Firma Deutsche Funkturm baut die Telekom-Mobilfunkstandorte.

Aktuell hat die Telekom mehr als 36.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Zusätzlich baut das Unternehmen jährlich rund 1.500 neue Standorte, wie sie abschließend mitteilt.Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau darüber informieren.