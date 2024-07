Bitterfeld/Holzweißig/MZ. - Nach einem Rohrbruch sind der Teile von Holzweißig seit Dienstagmorgen ohne Wasser. Nach Angaben der Midewa befindet sich das Leck im Zscherndorfer Weg in Bitterfeld. Die Leitung versorgt Holzweißig.

Die Reparaturarbeiten haben begonnen. Am Vormittag wurde im Bereich der Bruchstelle eine Grube ausgehoben, um an die in vier Meter Tiefe liegende schadhafte Stelle zu kommen. Die Midewa hofft, das Rohr abdichten zu können, um die Wasserversorgung zeitnah wieder herzustellen.