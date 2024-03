Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Ernst-Thälmann-Straße in Greppin. Unbekannte haben dort Ostern reichlich Schaden verursacht. Hinweise sind willkommen.

Greppin/MZ. - Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Polizeibeamten im Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen.

Dort erschien am Ostersonntag gegen 10 Uhr der Fahrer eines Pkw Abarth und teilte mit, dass er diesen am Samstag gegen 17.15 Uhr ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 17 in der Greppiner Ernst-Thälmann-Straße abgestellt hatte. Als er dann am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich daran neue Schäden befanden.

Augenscheinlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug eine Kollision mit dem geparkten Fahrzeug verursacht und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es wurden keine Daten hinterlassen oder der Unfall bei der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 oder per E-Mail [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.