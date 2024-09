Bisher unbekannte Täter haben sich zutritt zu einem Einfamilienhaus in Friedersdorf verschafft und dort reiche Beute gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Tausende Euro Bargeld und hochwertige Uhren geklaut - Einbrecher plündern Haus in Friedersdorf

Diebe kamen am späten Abend

Unbekannte haben beim Einbruch in der Gemeinde Muldestausee reiche Beute gemacht.

Friedersdorf/MZ. - Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe und hochpreisige Uhren haben Einbrecher bei einem Beutezug in Friedersdorf gestohlen.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld drangen die Täter bereits am Montagabend zwischen 19 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bitterfelder Straße im Muldestausee-Ortsteil Friedersdorf ein. Sie verschafften sich zunächst zutritt auf das vollständig umfriedete Wohngrundstück, brachen dann eine Haustür auf und schauten sich im Inneren des Hauses um. Dann entwendeten sie das Bargeld und die Wertgegenstände.

Den beim Beutezug entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 70.000 Euro an.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen zum Einbruch laufen.