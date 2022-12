Täter brachen Eingangstür auf - Diebe auf Beutezug in Mehrfamilienhaus in Jeßnitz

Jeßnitz/MZ. - Mit einem Fall von besonders schwerem Diebstahl hat es die Polizei in Jeßnitz zu tun. Dort hatten sich bisher unbekannte Täter am Samstag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Großer Markt verschafft. Dabei hebelten sie die Hauseingangstür augenscheinlich mit einem Werkzeug auf und entwendeten ein Fahrrad und einen Elektroroller. Beide waren im Hausflur abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.