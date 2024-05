Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ. - Man muss keine Weinanbaugegend sein, um ein erfolgreiches Fest rund um die leckeren Tropfen zu feiern. Mit dem „Weinfrühling“ hat dies Sandersdorf am Wochenende erneut bewiesen. „Klein, fein, gemütlich“ – so umschreibt Martina Eckardt das Fest auf dem Platz der Deutschen Einheit. Die Winzermeisterin vom Weingut Eckardt in Aspishaim bei Mainz kommt immer wieder her. „Weil die Leute freundlich sind, uns herzlich empfangen und es Spaß macht.“ Sie ist eine von vier Winzern, die eine große Vielfalt von Weiß-, Rosé- und Rotwein anbieten.